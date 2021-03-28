Россия и Китай вполне могут объединиться перед лицом угрозы со стороны США и НАТО, что сулит последним множество серьезных проблем. Поэтому Вашингтон вполне способен решиться на любые шаги, чтобы этого не допустить, уверен израильский политолог Яков Кедми.

Он напрочь отметает американские пропагандистские заявления о том, что Китай угрожает не только США, но и России. На самом деле КНР не сможет поглотить РФ, так как сделать это просто нереально. Тем более, что у этих двух стран нет практически никаких противоречий.

Завидев, что пропаганда не сработала, США, по мнению эксперта, пойдут другим путем. Они попытаются поссорить Россию и Китай, предложить РФ отказаться от объединения. Разумеется, не за просто так. Политолог уверен, что Вашингтон в обмен на согласие разорвать отношения с Пекином отдаст Москве всю территорию бывшего СССР. В том числе и Украину с Прибалтикой.

“Они считают, что в РФ живут такие же идиоты, как те, кто это предлагает”, — сказал Кедми.

Также он отметил, что Соединенные Штаты никак не поймут элементарной вещи – Россия не будет оказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Китаем даже на столь заманчивых условиях.