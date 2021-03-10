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Если профессионального юмориста Владимира Зеленского так сильно привлекают лавры клоуна политического, коим является Михаил Саакашвили, то наступление Украины на Донбасс вполне способно превратить его мечту в реальность, заявил израильский политический обозреватель Яков Кедми.

Он отметил, что Зеленский предполагает развитие на Донбассе карабахского сценария, в котором Азербайджан одержал уверенную победу. Однако президенту Украины нужно ориентироваться не на Баку и Ильхама Алиева, а на Никола Пашиняна или Михаила Саакашвили. Эксперт посоветовал Зеленскому пообщаться с ними об итогах войн в 2008 и 2020 годах.

По словам Кедми, результат столкновения на Донбассе вполне может оказаться совсем не таким, каким видят его украинские власти. И донецкие танки способны добраться не только до Харькова и Днепропетровска, но и до Одессы и других регионов страны.

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