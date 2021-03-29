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Терапевт и кардиолог Лидия Ионова сообщила о необходимом количестве шагов для правильного функционирования организма человека.

Как она заявила, ежедневно нужно проходить 10 тысяч шагов и больше. В неделю, таким образом, требуется совершать как минимум 70 тысяч шагов. Согласно заявлению Ионовой, активная ходьба способствует повышению бодрости, что особенно полезно после зимы.

Ионова заявила, что тело человека приспособлено к физической активности и ходьбе, а не к тому, чтобы постоянно сидеть за столом. Кроме того, врач рекомендует скандинавскую ходьбу. С её помощью можно увеличить расход калорий во время ходьбы. Но требуется правильно поставить технику ходьбы, а не наваливаться на палки или тащить их за собой. Также она отмечает важность подбора самих палок – выбирать их следует по высоте.

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