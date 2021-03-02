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За пару дней до объявления режима прекращения огня Армения выпустила по азербайджанской столице как минимум одну ракету из ОТРК «Искандер», заявляет издание Middle East Eye. По мнению авторов публикации, это было сделано для того, чтобы принудить Баку прекратить наступление и перейти к переговорам. Однако боеприпас цели не достиг.

Все дело в том, что в распоряжении Азербайджана имеются комплексы Barak-8 израильского производства. Именно один из них уничтожил ракету, выпущенную из «Искандера».

Несмотря на это, эксперты называют эту атаку одной из причин, по которой Баку согласился на перемирие 9 ноября. Они не исключают, что именно российская сторона надавила на Армению и вынудила ее нанести удар по азербайджанской столице «Искандерами». Если бы атаки продолжились, это могло бы привести к негативным последствиям для Азербайджана, поэтому он подписал соглашение о мире.

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