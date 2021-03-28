Шоу «Маска» могут закрыть из-за обнародованного в Сети списка возможных участников. О разгоревшемся скандале рассказало издание «Собеседник».

Как сообщается, недавно на странице шоу в «Википедии» появилась таблица, где были перечислены звёзды, которые, предположительно, прячутся под масками. Вскоре список был удалён, однако пользователи Сети успели его сохранить и распространить.

По словам представителей шоу, в опубликованной таблице были найдены совпадения. Сейчас они в шоке и пытаются найти выход из этой скандальной ситуации. Как было указано, теперь зрителям будет неинтересно смотреть шоу дальше. Впрочем, в качестве небольшого утешения представители шоу отметили, что в таблице участников были и неточности.

Сами зрители ещё не решили, как относиться к сливу информации. Некоторые предположили, что слив был намеренный. Также указывается, что в качестве одного из участников указан Тимати, а он находится на курорте. Кроме того, было подмечено, что участники шоу находятся в масках, и при желании руководство может их заменить, чего никто даже и не узнает.

Другие же зрители требуют закрыть передачу, отметив необъективность судей.