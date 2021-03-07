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Американский истребитель F-15 произвел запуск ракет в непосредственной близости от базы российского флота в Калининграде, пишет портал Avia. Pro. По мнению экспертов, провокация была организована с целью получения разведывательных данных о комплексах ПВО С-400.

Сообщается, что ракеты AGM-158 JASSM были выпущены на небезопасном расстоянии от Калининграда, однако точную дистанцию авторы публикации не указывают. По их словам, одновременно с F-15 в зоне учений находился самолет радиоэлектронной разведки Соединенных Штатов.

Подобные провокации на границе обычно проводятся для получения разведданных. F-15 намеревался вынудить российские войска запустить комплексы С-400, чтобы самолет РЭР мог собрать о них всю необходимую информацию.

Эксперты замечают, что американские пилоты сильно рисковали, так как Россия могла значительно жестче отреагировать на их провокационные действия. И либо перехватить, либо вообще сбить самолет.

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