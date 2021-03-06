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Искусственный интеллект от финских разработчиков научился создавать портреты, привлекательные для человека. Чтобы достичь этой цели, программисты провели интересное исследование.

Сперва они задали ИИ задачу написать несколько портретов. Получившиеся 30 творений показывали людям, предлагая им сосредоточится на тех лицах, которые они считают привлекательными. Одновременно с этим проводилось электроэнцефалографическое исследование, которое фиксировало мозговую деятельность испытуемых.

Полученная информация была проанализирована искусственным интеллектом, который выяснил, какие именно лица больше нравятся людям и начал создавать только привлекательные портреты.

Михель Спапе, возглавляющий работу над проектом, пояснил, что привлекательность – жто весьма сложный предмет изучения, так как во многом он зависит от индивидуальных предпочтений человека. Которые в свою очередь возникают на подсознательном уровне. Именно поэтому для обучения ИИ пришлось в буквальном смысле слова проникнуть в мозг людей, оценивающий творения искусственного разума.

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