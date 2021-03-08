Йеменские хуситы вновь обстреляли Саудовскую Аравию, сообщает портал Avia.Pro. Авторы уточняют, что на этот раз для атаки были использованы иранские ракеты, которые попали по нефтеперерабатывающему заводу в городе Эль-Хубар.

На сайте опубликовали короткое видео, которое подтверждает удар по предприятию. Однако руководство Саудовской Аравии решительно отрицает какую-либо информацию об атаке.

Эксперты Avia. Pro удивляются тому, что удары хуситов все чаще достигают целей. Все дело в том, что на территории Саудовской Аравии применяются комплексы ПВО Patriot и THAAD, которые арабской стране поставляют Соединенные Штаты. Однако они по непонятным причинам просто не замечают иранские ракеты.