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Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о способах, при помощи которых можно избавиться от мешков под глазами. Её советы опубликовало издание The Indian Express.

Самый простой, но эффективный способ, как заявила Махиджа – умывание с утра прохладной водой. Обычно этого бывает достаточно, чтобы отеки пропали. Но, если этого не произошло, врач советует соблюдать некоторые рекомендации, касающиеся питания.

Так, следует добавить в рацион больше овощей и фруктов, а также пить достаточное количество воды – не менее двух-трёх литров. При этом количество выпиваемого чая и кофе, алкоголя и энергетических напитков стоит снизить, так как они приводят к появлению отеков, а также выводят из организма жидкость. Кроме того, Махиджа советует использовать петрушку во время приготовления еды.

Также врач рассказала о коктейле, который помогает убрать отеки под глазами – он состоит из сока-пюре из огурца, помидора, сельдерея и петрушки, и нескольких капель сока лайма.

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