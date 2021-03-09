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Компания Huawei представила на российском рынке новый ноутбук MateBook D 16.

Новинка получила 16,1-дюймовый дисплей с функциями защиты зрения. Экран имеет разрешение 1920х1080 пикселей и разрешение сторон 16:9. Также ноутбук имеет процессор AMD Ryzen 5 4600H с 6 ядрами, 12 потоками и тактовой частотой 4ГГц.

Кроме того, имеется возможность увеличения дискового пространства. Так, в ноутбук встроен твердотельный накопить NVMe PCle объёмом 512 ГБ. Его можно увеличить до 2 ТБ. Также устройство обладает двухканальной памятью DD4 на 8 ГБ или 16 ГБ.

Предварительный заказ ноутбука будет доступен с 23 марта в официальных магазинах Huawei, а также у магазинов-партнёров. Стоимость модели с 16 ГБ оперативной памяти составит 74 990 рублей, с 8 ГБ – 71 990 рублей.

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