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Новый российский ударный БПЛА «Гром» будет управлять десятью дронами «Молния», собранными в единый рой. Об этом поведали представители компании «Кронштадт», которая из занимается разработкой этого проекта.

В настоящий момент известно, что «Гром» — это 7-тонный беспилотный аппарат, который сможет преодолевать расстояния до 800 километров и нести около 1300 килограммов полезной нагрузки. Разработчики оснастили его двумя подвесками непосредственно внутри фюзеляжа, а также еще двумя – под консолями крыльев. Это позволит использовать сразу несколько видов вооружения.

По информации создателей «Грома», он будет наносить удары ракетами, которые сейчас разрабатываются специально под него, а также сбрасывать авиабомбы массой 250 и 500 килограммов.

Кроме того, беспилотник сможет взаимодействовать с самолетами, выпускающими до 10 дронов «Молния» воздушного базирования и осуществлять управление роем.

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