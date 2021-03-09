Предприятие «Техмаш», которое входит в холдинг «Технодинамика», сообщило о завершении испытаний 40-миллиметрового противопехотного гранатомета «Балкан». По заявлению исполнительного директора компании Александра Кочкина, оружие подтвердило соответствие заявленным характеристикам.

По результатам государственных испытаний и опытно-войсковой эксплуатации было принято решение рекомендовать главному военному ведомству России принять гранатомет «Балкан» на вооружение российской армии.

По словам Кочкина, «Балкан» представляет собой совершенно новую разработку российских конструкторов. В сравнении с 30-миллиметровыми аналогами он обладает гораздо большей мощностью. Кроме того, дальность поражения целей комплексом 6С19 увеличена на 25 процентов, что делает его более эффективным оружием для борьбы с пехотными подразделениями потенциального противника.