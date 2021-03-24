Госдума отклонила предложения, которые касались возвращения индексации тем гражданам пенсионного возраста, кто всё ещё продолжает работать.

Как сообщается, сразу три партии внесли в Госдуму предложения о возвращении индексации пенсий указанным категориям граждан. Это, как уточняется, партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В итоге во время проведения пленарного заседания, которое состоялось в среду, все предложения были отклонены.

Отмечается, что правительство также не оказало поддержки этим предложениям. Объяснено это было тем, что возвращение индексации потребует дополнительных расходов, которые лягут на бюджет Пенсионного фонда. Как заявил бывший глава ПФР Антон Дроздов, на то, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей. Таких денег у Пенсионного фонда нет.