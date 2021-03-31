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На днях из-за требований Федерального закона Гордума Череповца приняла решение о том, чтобы дать городу другое официальное именование. Об этом рассказали в администрации города.

По поводу предложения по переименованию города ранее прошли общественные слушания. Так, в названии должен сообщаться статус муниципального образования, а также субъект, где он расположен. Сокращённая форма именования, как уточняется, осталась прежней – «город Череповец». Причём его можно использовать и в официальных документах.

Теперь в Уставе города закреплено, что отныне официально он именуется как «городской округ город Череповец Вологодской области». До того город имел формулировку попроще – «муниципальное образование город Череповец».

Как указывается, в скором времени такая же процедура ждёт и Вологду.

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