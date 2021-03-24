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Конфликт на Донбассе закончится буквально через неделю, если этого захочет Россия, заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, именно РФ является главной причиной того, что боевые действия в регионе продолжаются.

Кроме того, Кулеба рассказал о переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы. По его мнению, сейчас их эффективность сильно снизилась опять же из-за России.

Стоит напомнить, что Киев никак не может сформулировать свою позицию на заседаниях ТКГ. Он постоянно отвергает предложения Москвы и одновременно с этим не вносит никаких своих соображений по конфликту на Донбассе. Кроме того, Украина отказывается соблюдать Минские соглашения, подписанные еще Петром Порошенко.

Также Киев идет на обострение конфликта, стягивая технику к линии разграничения с непризнанными ЛНР и ДНР и нарушая условия перемирья, которое также было заключено по его инициативе.

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