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Турция проявляет стойкость в вопросе о российских ЗРК С-400, так как прекрасно понимает, что он касается ее национальной безопасности. Поэтому у США возникли серьезные сложности в отношениях с Анкарой, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Он также отметил, что Турция продолжит покупать у России комплексы С-400 «Триумф», несмотря на санкции и угрозы со стороны Соединенных Штатов. По его словам, у Анкары оказался весьма приличный запас стойкости.

Вашингтон предпринимает всевозможные меры, чтобы заставить Турцию отказаться от контракта на приобретение С-400, заключенного еще в 2017 году. Именно из-за этих ЗРК США исключили Анкару из программы F-35. Кроме того, они грозили Турции введением санкций, однако после заявления о том, что эти меры не останутся без ответа, прекратили подобные разговоры. Вполне вероятно, что Вашингтон не захотел ссориться с одним из ключевых своих союзников по НАТО.

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