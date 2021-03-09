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Автор немецкого издания WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр предупреждает все компании, так или иначе связанные с проектом «Северный поток-2» об огромных убытках в случае остановки строительства. Он также приводит все минусы отказа от российского газопровода.

Главный из них кроется в отсутствии практической пользы для Германии в отказе от строительства. Даже если газопровод не будет доведен до логического завершения, ФРГ все равно продолжит покупать российский газ. Однако цена на него будет выше, да и транспортировка через Украину иногда приводит к появлению серьезных проблем.

По словам эксперта. Германия может попытаться заменить «голубое топливо» из России на СПГ, который обещают Соединенные Штаты. Однако он потребует крупных затрат на транспортировку, что введет ФРГ в убыток. «Северный проект-2» — это проект с огромными перспективами именно для Германии, поэтому отказываться от него нецелесообразно, заключил Фельбермайр

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