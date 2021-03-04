Польше необходимо вернуть призыв на срочную службу, чтобы обеспечить безопасность страны, заявил бывший командующий Сухопутных войск Вальдемар Скшипчак. Он отметил, что в настоящий момент в польской армии наблюдается дефицит личного состава.

Проблему генерал-лейтенант связывает с опрометчивым решением сделать армию контрактной и полностью отказаться от призыва на срочную службу. По его словам, сейчас для сдерживания вероятного противника в рядах ВС Польши должно быть как минимум 400 тысяч солдат. Однако такую армию страна просто не в силах содержать. Сейчас же войска укомплектованы лишь на 30 процентов, чего недостаточно для защиты государства.

Скшипчак также заявил, что в случае конфликта с той же Россией, Польша станет первой ее жертвой. Поэтому необходимо усиливать армию в срочном порядке. На резервистов, которые сейчас находятся в запасе, никакой надежды нет – в подавляющем своем большинстве это люди в возрасте под 40 лет и старше, многие из которых из-за проблем со здоровьем просто не в состоянии нести службу.