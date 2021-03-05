Россия традиционно попала в число «несвободных» стран по оценке неправительственной организации Freedom House из Соединенных Штатов. Она получила всего 20 баллов точно так же, как и Демократическая республика Конго.

Самыми свободными странами много лет признаются США, государства Евросоюза, скандинавские страны и Канада с Австралией, набирающие 100 баллов из 100 возможных.

По уровню свободы Россия все же обходит сразу несколько государств бывшего Советского Союза. Так, далеко позади остались Туркменистан с его двумя баллами, Таджикистан (8) и Азербайджан (10). Проигрывают России Беларусь и Узбекистан, которым организация начислила всего по 11 баллов.

В рейтинг внесены также самопровозглашенные республики и официально спорные территории. Среди них уверенно лидирует Приднестровье, у которого, как и России, 20 баллов. Последняя позиция в этой категории – у «Восточного Донбасса», набравшего всего 4 балла.