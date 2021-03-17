NASA проводит онлайн-конкурс «Мировое турне», в рамках которого предстоит выбрать лучшее фото, снятое с Международной космической станции.

Всего в финале конкурса представлено 16 фотографий, которые были сделаны с МКС за последние 20 лет. Одним из представленных фото стал снимок озера Ван, находящегося в Турции. Оно признано самым большим содовым озером во всём мире. Фотографию сделал космонавт Кейт Рубинс в 2016 году.

По словам губернатора провинции Вана Мехмета Эмина Билмеза, жителей весьма обрадовало то, что фотография озера была включена в список фаворитов. Так, как сообщил губернатор, конкурс позволит другим людям узнать об этом озере. Кроме того, он заявил, что озеро является достоянием их истории, и одним из самых красивых мест в мире.