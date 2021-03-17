Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

NASA проводит онлайн-конкурс «Мировое турне», в рамках которого предстоит выбрать лучшее фото, снятое с Международной космической станции.

Всего в финале конкурса представлено 16 фотографий, которые были сделаны с МКС за последние 20 лет. Одним из представленных фото стал снимок озера Ван, находящегося в Турции. Оно признано самым большим содовым озером во всём мире. Фотографию сделал космонавт Кейт Рубинс в 2016 году.

По словам губернатора провинции Вана Мехмета Эмина Билмеза, жителей весьма обрадовало то, что фотография озера была включена в список фаворитов. Так, как сообщил губернатор, конкурс позволит другим людям узнать об этом озере. Кроме того, он заявил, что озеро является достоянием их истории, и одним из самых красивых мест в мире.

Вам может понравиться

Роспотребнадзор разработал тест для определения количества коронавируса

В России разработали первый тест, который определяет не только, есть ли в организме человека коронавирус, но и его количество. Благодаря этому медики смогут оценить, насколько пациент заразен, а также предугадать,
  • Анна
  • 15.03.2021
  • читать 1 минуту

В ЛНР заявили об обстреле беспилотника ОБСЕ со стороны ВСУ

Военные ЛНР обвинили ВСУ в обстреле беспилотника Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ. Об инциденте сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. Согласно заявлению, обстрел БПЛА был произведён в районе села Троицкое. Как
  • Анна
  • 14.03.2021
  • читать 1 минуту

В Таджикистане на российской военной базе провели антитеррористические учения

В Таджикистане были проведены учения на 201-й российской военной базе. Как сообщается, в учениях приняли участие подразделения войсковой разведки Центрального военного округа, всего было задействовано более 500 военных. Им предстояло
  • Анна
  • 14.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 марта – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 марта – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 марта – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 17 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 17 марта – переменная облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 17 марта – переменная облачность, до 12 °C |