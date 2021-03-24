В распоряжении Украины появились ракеты, с помощью которых она сумеет ответить на «российскую агрессию», пишет американское издание Forbes. Авторы публикации уточняют, что речь идет о новейших береговых комплексах РК-360МЦ «Нептун», которые являются «настоящими убийцами» ВМФ России.

Журналисты также рекомендуют Киеву продолжать поставки в войска этих комплексов. Они поясняют, что правительство страны будет выглядеть гораздо умнее, если потратит большую часть выделенных на оборону средств именно на ракеты, а не надувные лодки.

Впрочем, корабли также важны, так как Украине необходимо контролировать и Черное, и Азовское моря. Поэтому Минобороны страны заявляет, что объединит свой флот, состоящий пока лишь из торпедных и патрульных катеров, с системами «Нептун» для максимального повышения обороноспособности.

Дальность поражения целей у «Нептуна», продолжают авторы, составляет 280 километров. Это означает, что Киев сможет удерживать под своим контролем половину Черного моря и сумеет защититься от любых угроз.