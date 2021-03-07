Публикация издания РБК, которая рассказала о сторонниках украинской неонацистской организации МКУ, оказалась заблокированной в социальной сети Facebook. В качестве основания называется недостоверность представленных материалов. Которая оценивалась украинским экспертом ресурса StopFake, давно и тесно сотрудничающего с соцсетью.

Руководство РБК поясняет, что публикация создана по релизу ФСБ, который появился еще 18 февраля текущего года. В нем представлены данные о задержанных молодых людях, пропагандирующих неонацизм. При этом сотрудники ФСБ установили их принадлежность к радикалам из украинской группы МКУ.

РБК требует руководство социальной сети провести дополнительные проверки и разблокировать публикацию. Которая написана на основе реальных документов и не может являться фейком.

Украинский эксперт сайта StopFake заявляет, что информация о задержанных молодых людях является достоверной, однако все они – россияне, а не украинцы и не имеют к МКУ никакого отношения.