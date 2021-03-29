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Два российских истребителя МиГ-31, которые в ходе экспедиции «Умка-2021» пролетели над Северным полюсом в прямом и обратном направлениях, сотворили настоящую сенсацию, пишет индийское название EurAsian Times. Этот полет является еще более впечатляющим еще и по той причине, что самолеты выполнили процедуру дозаправки в воздухе.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», назвали этот полет новой эрой в истории российских ВВС. МиГ-31 подтвердил свой статус рекордсмена во многих дисциплинах. Так, в 70-х годах прошлого столетия этот самолет сумел подняться на высоту более 37 километров, что также стало мировым рекордом. Кроме того, его крейсерская скорость достигает 2,3 числа Маха.

Полет над Северным полюсом со сложнейшей процедурой дозаправки в воздухе в арктических условиях – это настоящая сенсация, которая не очень понравится Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. Все дело в том, что Россия снова продемонстрировала – превосходство в арктическом регионе принадлежит только ей и отобрать его будет очень непросто.

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