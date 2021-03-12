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Эстонский парламентарий Марко Михельсон, который возглавляет комитет по международным делам, пообещал Украине помощь своего государства в вопросе возвращения Крыма. Сообщение об этом он опубликовал в социальной сети Facebook.

Кроме того, представитель руководства Эстонии заявил, что Украине не справиться с этой задачей без тесного сотрудничества с западными государствами и без поддержки союзников из Североатлантического альянса.

«Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деокупации Крыма», – резюмировал Михельсон.

Ранее о возвращении Украины к границам 2014 года заявлял бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. При этом он отмечал, что для возвращения Крымского полуострова Киеву требуется поддержка других стран. Однако не уточнил, каких именно.

Напомним, что Украина продолжает упрямо называть аннексией воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, она строит планы по восстановлению своих границ. Так, буквально в пятницу на заседании СНБО была принята стратегия возвращения Крымского полуострова.

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