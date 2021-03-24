Турция уже добилась успехов в урегулировании конфликта в Ливии и теперь намерена достичь тех же результатов и в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Он рассказал, что ливийский народ сейчас может развивать на территории своей страны демократические процессы и смотреть в будущее с оптимизмом и надеждой.

Целью Анкары в Сирии является построение такой системы власти, которая будет устраивать абсолютно все слои населения без исключений. Как только народ получит возможность управлять своей собственной страной, турецкие военные смогут удовлетворенно покинуть эту арабскую страну, сообщил президент Турции.

На днях Анкара заявила, что Россия обстреляла районы провинции Идлиб, на которых могло находиться мирное население Сирии. Она регулярно делает высказывания в том духе, что именно РФ разрушает с трудом достигнутую стабильность. Именно такие заявления чаще всего становятся причиной конфликтов между турецкими и российскими военными.