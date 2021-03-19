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Турция и Азербайджан в настоящий момент проводят совместные учениях у армянских границ. В ходе маневров они отрабатывали атаку на позиции зенитно-ракетных комплексов С-300, что очень заинтересовало экспертов портала Avia.Pro.

Они отметили, что подобные тренировки выглядят вполне логично, так как ни одна из атак на российские комплексы в ходе войны за Нагорный Карабах, не принесла Баку успехов. Но вот сами имитации ЗРК вызвали у авторов статьи подозрения.

Все дело в том, что на видеозаписях с учениях ЗРК С-300 выглядят какими-то неправильными. Специалисты отмечают, что при ближайшем рассмотрении их пусковые установки оказались непохожими ни на одно из существующих описаний этих комплексов. Эксперты допустили, что для создания имитаций военные просто не особо придавали значения мелким деталям, так как с воздуха они все равно будут выглядеть так же, как и настоящие С-300.

Впрочем, появилась у авторов публикации и еще одна версия. По их словам, имитации больше напоминают С-400, а не С-300. Что может указывать на планы Азербайджана и Турции по захвату российских комплексов «Триумф».

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