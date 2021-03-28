Эксперты американского издания The National Interest провели сравнение вооружения США и России. Об этом рассказало издание «ПолитРоссия».

Как сообщается, на фоне обострения ситуации в Прибалтике, и США, и Россия уделяют весьма значительное внимание развитию вооружения. По словам авторов издания, в России продолжают развёртывание стотонных межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат». При этом отмечается, что на фоне этих ракет американские МБР Minuteman выглядят, как зубочистки.

Мощность российской ракеты, по словам авторов издания, способна одним выстрелом нанести серьёзный ущерб на территории, равной размеру Франции или Техаса. При этом американские ракеты могут уничтожить города размера Москвы или Санкт-Петербурга.

Одним из преимуществ ракеты «Сармат» эксперты назвали высокую точность. Они предназначены для преодоления систем ПРО, и, как указывается, справиться с российским ракетами у США не получится. Но даже в такой ситуации в случае войны Россия не сможет уничтожить все американские ракеты, субмарины и бомбардировщики, а потому Штаты сумеют нанести ответный удар.