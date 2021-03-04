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Белоруссия в последнее время слишком часто меняет свое отношение к России, поэтому доверять ей самолеты не стоит. Иначе они могут попасть в зависимость от Минска, уверен военный эксперт Александр Михайловский.

Так он прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко разместить на территории его страны российские истребители, которые могли бы использовать военнослужащие обеих стран.

Михайловский отметил, что в целом Лукашенко сделал неплохое предложение, так как на территории Беларуси действительно много баз. Кроме того, на границах воздушного пространства РФ все чаще появляются натовские самолеты, поэтому размещение истребителей в Белоруссии помогло бы гораздо эффективнее контролировать подобные визиты. Еще одним плюсом эксперт назвал тот факт, что в соседней стране можно не опасаться атак с помощью американских беспилотников.

Но при этом возможная зависимость боевых самолетов от Минска, а также непостоянство Лукашенко не дают реализовать данную идею.

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