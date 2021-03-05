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В издании Military Watch сообщили, что если бы СССР смог завершить программу по разработке модифицированных истребителей МиГ-31М, то он бы получил лучший перехватчик в мире.

Однако этого не случилось из-за развала Советского Союза и возникшего в РФ экономического кризиса. Эксперты отмечают, что усовершенствованный вариант самолета базировался на оригинальном МиГ-31, способном подниматься на высоту до 30 000 метров и разгоняться до 2 500 км/ч. Благодаря РЛС «Заслон» этот истребитель мог фиксировать цели на расстоянии до двухсот километров.

Модификация значительно расширяла возможности оригинала. К примеру, его новая радиолокационная станция позволяла обнаруживать объекты, находящиеся в 320 километрах от самолета и летящие со скоростью до 6 Махов. В результате перехватчик мог бы даже уничтожать гиперзвуковые ракеты.

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