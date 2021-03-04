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Врачи рассказали о нетипичных симптомах, которые могут указать на развитие цирроза печени. Об этих симптомах сообщило издание Express, ссылаясь на результаты исследований британских медиков.

Так, на цирроз печени могут указать такие признаки, как общая слабость, повышенная утомляемость, проблемы со сном и постоянная раздражительность. Подозрительными являются кровотечения из носа, для возникновения которых нет явных причин, кровоточивость дёсен, отсутствие аппетита и беспричинное снижение веса, а также тошнота.

Различные кожные проявления также могут свидетельствовать о заболевании. Так, специалисты называют кожный зуд, сосудистые «звёздочки» по всему телу, покраснение ладоней. Также врачи среди симптомов цирроза печени назвали пожелтение всей кожи и глазных яблок.

При выявлении нескольких таких признаков, которые не являются очевидным симптомом другого заболевания, следует обратиться к медикам за консультацией и обследованием.

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