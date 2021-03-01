читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Время от времени возникающие слухи о том, что жить на верхних этажах опасно для здоровья, не имеют под собой никаких разумных оснований, заявил директор по медицине компании «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев.

Он отметил, что перепад высот в 200-300 метров никакой опасности для жизни и здоровья человека не представляет. Единственное исключение – это высотные здания, построенные на высокогорье, где этот самый перепад может оказаться значительно большим. Однако в подобных районах структура грунта редко позволяет возводить такие строения.

Согласился с Кондратьевым и кандидат медицинских наук Яровслав Ахимшин, представляющий «Сколково». Он опроверг слухи о том, что жители верхних этажей чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, если это и происходит, то только потому, что люди, живущие высоко, пользуются лифтом, а не поднимаются по лестнице пешком.

Вам может понравиться

Врач-кардиолог назвала нетипичные симптомы инфаркта

Кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала о нетипичных признаках, которые могут указать на инфаркт. Как отмечается, типичными симптомами инфаркта являются острая боль в груди, резкий скачок давления, одышка. Но помимо них на
  • Анна
  • 27.02.2021
  • читать 1 минуту

Психолог рассказала о способах борьбы с перееданием на фоне стресса

Психолог Наталья Варская рассказала о том, как избежать переедания, которое может развиться у человека на фоне сильного стресса. Как отметила эксперт, еда является одним из способов снять стресс. Однако это
  • Анна
  • 28.02.2021
  • читать 1 минуту

Грецкие орехи являются эффективным средством для омоложения организма

Специалисты рассказали о том, какую пользу для организма человека принесёт регулярное употребление грецких орехов. Так, в грецких орехах содержится достаточно много различных полезных микроэлементов и витаминов. Отмечается, что их можно
  • Анна
  • 28.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 марта – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 1 марта – небольшой снег, до 0 °C | Подольск: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Армавир: погода, 1 марта – пасмурно, до 0 °C |