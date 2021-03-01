Время от времени возникающие слухи о том, что жить на верхних этажах опасно для здоровья, не имеют под собой никаких разумных оснований, заявил директор по медицине компании «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев.

Он отметил, что перепад высот в 200-300 метров никакой опасности для жизни и здоровья человека не представляет. Единственное исключение – это высотные здания, построенные на высокогорье, где этот самый перепад может оказаться значительно большим. Однако в подобных районах структура грунта редко позволяет возводить такие строения.

Согласился с Кондратьевым и кандидат медицинских наук Яровслав Ахимшин, представляющий «Сколково». Он опроверг слухи о том, что жители верхних этажей чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, если это и происходит, то только потому, что люди, живущие высоко, пользуются лифтом, а не поднимаются по лестнице пешком.