С введением в строй истребителя нового поколения Су-57 в 2020 году Россия стала третьей страной в мире, принявшей на вооружение отечественный боевой самолет нового поколения, после Соединенных Штатов в 2005 году с F-22 Раптор и Китая в 2017 году с J-20. Статью об этом опубликовал иностранный журнал Military Watch, перевод представлен изданием discover24.ru.

Су-57 совершил свой первый полет в 2010 году, и программа, похоже, направлена ​​в первую очередь на разработку самолета с возможностями шестого поколения – ожидается, что заказы на будущие производные от этого реактивного самолета будут намного больше, чем заказы на существующий вариант пятого поколения.

Истребитель настроен на интеграцию ряда технологий следующего поколения, включая гиперзвуковые баллистические ракеты, стелс-системы, лазерную защиту, лазерное оружие, искусственный интеллект и многое другое. Первые боевые испытания прошли в феврале 2018 года, когда в Сирии были развернуты перспективные боевые прототипы.

Хотя программа Су-57, похоже, имеет большой потенциал, она представляет собой лишь последнюю из многих российских истребителей следующего поколения, предназначенных для замены Су-27 четвертого поколения. Хотя Су-57 – единственный истребитель, вышедший в серийное производство.

Одной из примечательных программ по разработке истребителя пятого поколения, который совершил свой первый полет за тринадцать лет до Су-57, в том же месяце, что и американский F-22, была стелс-платформа Су-47 Беркут.

Планировалось ли Су-47 направить на действительную службу в ВВС России, остается неясным, хотя есть признаки того, что Западный блок действительно считал это возможным и видел, что платформа борется с F-22 Раптор за превосходство в воздухе в будущих конфликтах.

Единственный прототип Су-47 был построен и совершил свой первый полет в сентябре 1997 года, а платформа послужила неоценимым испытательным стендом для ряда сложных технологий, включая современные композитные материалы и технологии полета, которые позже будут использоваться в поколении 4++ в Су-35 и Су-57.

Самолет начали разрабатываться в 1980-х годах параллельно с истребителем МиГ 1.44 пятого поколения, также присутствовали программы усовершенствований Су-27, который позже станет Су-30, Су-34 и Су-35.

Недавно опубликованные изображения Су-47 показывают, что истребитель должен был быть построен на основе гораздо более скрытного планера, на что указывал прототип, в то время как сокращение бюджета после распада Советского Союза вынудило Россию использовать фюзеляж Су-27.

Самым примечательным в Су-47 и отличавшим его от всех других истребителей пятого поколения была конструкция крыла с прямой стреловидностью. Эти крылья делали истребитель чрезвычайно маневренным с почти непревзойденной скоростью разворота, а в сочетании с системой управления вектором тяги ведущим истребителем в мире.

Конструкция крыла дала истребителю более высокое отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению, превосходную устойчивость на больших углах атаки, более низкую минимальную скорость полета, улучшенное сопротивление сваливанию и характеристики противодействия вращению. Конструкция крыла также давала истребителю значительно большую дальность полета на дозвуковых скоростях и позволяла использовать гораздо более короткие взлетно-посадочные полосы из-за большей создаваемой подъемной силы.

Несмотря на то, что конструкция крыла с прямой стреловидностью была грозной для ведения боя, обратная сторона заключалась в том, что она ограничивала скорость истребителя до 1,6 Маха, такой же скорости, как у гораздо более легкой американской платформы F-35A пятого поколения, что сделало бы его самым медленным из российских истребителей, находящихся на вооружении.

Это само по себе не является причиной для отмены программы, однако, значительные затраты без преимуществ в производительности полета никому не нужны. Бортовая подъемная сила в результате конструкции крыла с прямой стреловидностью также вызывала скручивание, изгибание крыльев под нагрузкой самолета и, таким образом, их значительную деформацию. В результате почти 90% материалов, используемых для изготовления панелей крыла истребителя, должны были быть прочными композитными, но даже они изнашивались гораздо быстрее, чем крылья обычных самолетов.

На Су-47 использовался перехватчик МиГ-31, двигатели DF-30, а вместе с носовой частью фюзеляжа прототип позаимствовал у Су-27 вертикальное оперение и шасси для снижения затрат на разработку. Поскольку истребитель имел такие же размеры, как Су-27, было возможно повторно применить некоторые аспекты конструкции.

Несмотря на то, что Су-47 в первую очередь рассчитан на боевые действия в условиях большой дальности, он также мог развертывать передовые ракеты «воздух-воздух» большой дальности, которые в сочетании с современными радиолокационными системами могли сделать его эффективной боевой платформой за пределами видимости. Остается неясным, поступил бы истребитель на вооружение, если бы Советский Союз не развалился.