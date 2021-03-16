Насколько серьезную угрозу представляют для НАТО и США новые российские истребители-невидимки 5-го поколения, ядерный арсенал, высокотехнологичная противовоздушная оборона, противоспутниковое оружие, обычная армия и подводные лодки? Статью об этом опубликовал иностранный журнал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Военные маневры России и присоединение Крымского полуострова, вероятно, заставили многих аналитиков Пентагона задуматься и оценить темпы нынешней военной модернизации России и относительное состояние сил, платформ и вооружений бывшего военного гиганта времен холодной войны. Многие эксперты и аналитики выразили озабоченность по поводу положения НАТО в Восточной Европе с точки зрения сдерживания России.

Кроме того, экономическое давление не замедлило приверженность страны к быстрой военной модернизации и увеличению оборонных бюджетов, несмотря на то, что вооруженные силы составляют лишь малую часть от того, что было в разгар холодной войны в 1980-х годах.

Обычный и ядерный арсенал России несравним по масштабам с показателями СССР в период холодной войны, однако страна разрабатывает новый класс не зависящих от воздуха подводных лодок, истребитель-невидимку Т-50, ракеты следующего поколения и высокотехнологичное оборудование для отдельных наземных солдат. Россия недвусмысленно делает упор на военную модернизацию и добивается существенного прогресса. По-видимому, страна провела успешный испытательный пуск своей противоспутниковой ракеты прямого подъема «Нудол».

«Это второе испытание нового оружия, способного уничтожать спутники в космосе. Оружие, по всей видимости, было запущено с космодрома Плесецк к северу от Москвы», – говорится в сообщении The National Interest.

Во время холодной войны российский оборонный бюджет составлял почти половину общих расходов страны. Теперь военные расходы ниже. Однако, несмотря на эти огромные процентные различия по сравнению с 1980-ми годами, российский оборонный бюджет снова растет.

По данным Business Insider, с 2006 по 2009 год российский оборонный бюджет подскочил с 25 млрд долларов до 50, а оборонный бюджет за 2013 год, указанный в других источниках, составил 90 млрд долларов.

В целом российские вооруженные силы в пять раз меньше показателя времени холодной войны. По данным globalfirepower.com, в 2013 году в российских вооруженных силах насчитывалось около 766 тыс. активных военнослужащих и 2,4 миллиона резервных сил. Во время холодной войны в российской армии насчитывалось от трех до четырех миллионов человек.

По той же оценке 2013 года, у российских военных есть более 3000 самолетов и 973 вертолета. Globalfirepower.com сообщает, что у России есть 15 тысяч танков, 27 тысяч боевых бронированных машин и почти 6 тысяч самоходных орудий для артиллерии.

Что касается общего военно-морского фронта, Globalfirepower.com оценивает российский флот в 352 корабля, в том числе один авианосец, 13 эсминцев и 63 подводных лодки. Черное море является стратегически важным регионом для России с точки зрения экономических и геополитических соображений, поскольку оно помогает обеспечить доступ к Средиземному морю.

Говоря о воздушных силах, Россия сохранила свои истребители Су-27 1980-х годов, которые были размещены российскими военными во всех стратегических районах. Су-27, который часто сравнивают с истребителем F-15 Eagle ВВС США, представляет собой маневренный двухдвигательный истребитель, построенный в 1980-х годах и предназначенный в первую очередь для выполнения миссий по достижению превосходства в воздухе.

Военная игра Rand

Хотя многие эксперты утверждают, что размер, огневая мощь, превосходство в воздухе и технологии НАТО в конечном итоге будут преобладать в существенном взаимодействии с Россией, это не обязательно отрицает результаты исследования Rand, опубликованного в прошлом году, в котором объясняется, что НАТО окажется в ужасном положении, если Россия вторгнется в Прибалтику. Согласно заключению исследования Rand, структура сил НАТО в Восточной Европе в последние годы не сможет противостоять вторжению России в соседние Латвию, Литву и Эстонию.

В исследовании Rand утверждается, что без сдерживающего фактора в размере как минимум семи бригад, огневой и воздушной поддержки, защищающих Восточную Европу, Россия захватит страны Балтии всего за 60 часов.

Битва за «воздушную сушу» была стратегической боевой концепцией, которой придерживались США и их союзники во время холодной войны. Помимо прочего они полагались на точную координацию между крупными маневрирующими механизированными наземными силами и штурмовиками. В рамках подхода воздушные атаки будут стремиться ослабить силы противника, поддерживающие передовые войска, путем бомбардировки элементов снабжения в тылу. В рамках интеграции «воздух-земля» крупные сухопутные силы могли бы легче продвигаться через обороняемые районы фронта противника.

Быстрое наступление на Балтийский регион оставило бы НАТО несколько вариантов, включая массированную рискованную контратаку, угрозу ядерным оружием или просто позволение России аннексировать эти страны.

В ходе различных сценариев, исследуемых для военной игры, его участники пришли к выводу, что сопротивление НАТО будет быстро подавлено в отсутствие более крупных механизированных оборонительных сил.

«Отсутствие ПВО ближнего действия в подразделениях США и минимальная оборона в других подразделениях НАТО означали бы, что многие из атак встретили бы сопротивление только со стороны боевых воздушных патрулей НАТО, которые были бы подавлены огромным числом. В результате несколько батальонов НАТО понесли бы большие потери и контратаки были бы сорваны», – говорится в исследовании.

В статье также утверждается, что Латвия, Литва и Эстония могут быть вероятными целями для России, поскольку все три страны находятся в непосредственной близости и провели много лет в составе бывшего Советского Союза. В исследовании Rand подчеркивается, что добавление дополнительных бригад будет достойным усилием НАТО, однако недешевым.

Покупка трех совершенно новых ABCT и добавление их в армию США, плюс первоначальные затраты на все оборудование для бригад и связанной с ними артиллерии, противовоздушной обороны и других вспомогательных подразделений обойдется в примерно 13 млрд долларов, отмечается в исследовании.

Фактическое присутствие войск НАТО в Восточной Европе все еще рассматривается и может быть изменено новой администрацией президента. В течение некоторого времени НАТО и США рассматривали возможность добавления дополнительных войск на восточный фланг в качестве способа дальнейшего сдерживания России.

Европейская инициатива Пентагона по обеспечению гарантий, представленная в прошлом году, призывает к дополнительным средствам, силам и ротации сил через Европу в ближайшие годы, неясно, какой в конечном итоге будет структура сил.

В то же время запрос Пентагона на ERI на 3,4 миллиарда долларов действительно требует увеличения присутствия сил в Европе, а также «огневой поддержки», «заранее размещенных запасов» и «штабной» поддержки сил НАТО.

Официальные представители американской армии в Европе сообщили Scout Warrior, что также будут учения солидарности с союзниками по НАТО в Европе, и что может появиться больше личного состава.

Например, НАТО провела Swift Response 16 с 27 мая по 26 июня прошлого года в Польше и Германии; в них вошли более 5000 солдат и летчиков из США, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.