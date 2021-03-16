Во время интервью с журналистами РИА «Новости» Сергей Аксенов, руководитель Крыма, допустил, что Украина может осуществить новые провокации.

Согласно его словам, эти провокационные действия будут нести локальный характер, а также осуществляться в Донбассе и на границах с Россией. Он добавил, что Киев может забросить в регион новые группы диверсантов для выполнения конкретных задач. Все это будет направлено на дестабилизацию обстановки на полуострове.

По мнению Аксенова, Соединенные Штаты продолжат оказывать влияние на киевские власти. При этом он заявил, что в плане обороны Крым представляет собой неприступную крепость, способную отразить любое нападение как со стороны Украины, так и стран НАТО.