Самый крупный корабль в мире на воздушной подушке «Евгений Кочешков» привлек пристальное внимание экспертов американского издания The National Interest. Больше всего их поразила возможность этого судна перемещаться по пляжу. Однако это не единственное его преимущество.

«Евгений Кочешков» — это десантный корабль, водоизмещение которого составляет 555 тонн. Дальность его действия достигает 300 км, а максимальная скорость – 60 узлов. Ходовые параметры корабля впечатляют, но его достоинство кроется даже не в них. Все дело в том, что благодаря воздушной подушке судно может успешно передвигаться по заболоченной местности и пляжам. Препятствием для десантного корабля не являются небольшие ямы и траншеи, а также минные поля.

Эксперты пишут, что более 70 процентов всех существующих в мире береговых полос вполне подходят для перемещения этого судна.

В публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», упоминается также о том, что РФ развивает корабли на воздушной подушке, так как они более скоростные и маневренные.