Секс-игрушки с возможностью доступа в интернет и функцией Bluetooth в большинстве своем уязвимы перед хакерскими атаками, заявили представители компании-разработчика антивирусного ПО ESET. Они отметили, что из-за этого злоумышленники могут красть личные данные пользователей таких гаджетов, а также изменять их режимы работы для нанесения вреда владельцам.

Так, соединяющиеся между собой через Сеть девайсы используют для этой цели специальные серверы, сообщили сотрудники компании Сесилия Пасторино и Дениз Джиусто. Перехватив сигнал, хакер может получить в свое распоряжение интимные фото и видеозаписи, которые передаются между двумя пользователями или сохраняются на сервере. В дальнейшем эти данные используются для вымогательства денег.

Кроме того, злоумышленники могут отрегулировать режим работы устройства таким образом, что оно будет перегреваться, нанося вред здоровью пользователя, или блокироваться для дальнейшего шантажа. Также хакеры способны изменять скорость вибрации и другие параметры девайсов.

По словам специалистов, создатели таких игрушек мало заботятся об их безопасности, даже не подозревая, что злоумышленники могут использовать уязвимости для собственных целей.