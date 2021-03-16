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Российские военные эксперты в интервью «Народным новостям» поделились своими предположениями о дальнейшем развитии событий на Донбассе. Они сошлись во мнении, что марионеточное руководство Украины не способно самостоятельно принимать решения о возможной наступательной операции.

Так, эксперт Василий Дандыкин напомнил, что 18 марта в Крыму планируется проведение учений российской армии. Украина в последние дни также стягивает к полуострова свою бронетехнику, а также намеревается организовать морские маневры. По его словам, Киев, а точнее его хозяева из НАТО могут воспользоваться ситуацией для новых провокаций против РФ.

Аналитик Юрий Кнутов уверен, что даже если подобные провокационные действия и будут зафиксированы, то Россия моментально пресечет их и спокойно продолжит учения. При этом он считает, что во время маневров наступления ВСУ ждать не стоит.

Дандыкин же заявляет, что если США “дадут команду фас”, Киев начнет атаковать Донбасс и Крым при любом раскладе сил. Другое дело, что Россия отобьет любую атаку и нанесет ответный удар.

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