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Соединенные Штаты уже неоднократно заявляли о работе над гиперзвуковыми ракетами. Поэтому Россия, в распоряжении которой уже имеется эта разновидность инновационного вооружения, сейчас проводит исследования, чтобы разработать способы борьбы с ним.

Свой вклад в поиски решения этой проблемы внес и военный эксперт Константин Сивков. Он предположил, что российские конструкторы вполне могут создать так называемые многоракетные перехватчики, которые станут логическим продолжением для уже существующих систем ПРО.

Главное отличие противоракет, которые будут применяться в подобных системах, заключается в том, что один большой боевой блок заменяется на множество гораздо более компактных. Благодаря этому мини-ракеты смогут перехватывать одновременно несколько гиперзвуковых боеприпасов, выпущенных с американских эсминцев и крейсеров.

По мнению Сивкова, подобные многоракетные перехватчики также справятся с дронами LongShot, а также с целыми роями беспилотных аппаратов, которые сейчас многие страны называют перспективным вооружением.

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