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Профессор Университета штата Нью-Йорк Виктор Асал ожидает серьезных изменений в подходе США к отношениям с Москвой из-за высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Однако он утверждает, что об этом можно будет узнать не раньше, чем через 2-3 недели.

По словам эксперта, Байден своим заявлением продемонстрировал, что намеревается полностью изменить курс в отношениях с Россией и жестко реагировать на любые действия, которые не понравятся США. В то же время подробности специалист не раскрыл, сообщив, что они появятся сами собой через некоторое время.

Напомним, что американский президент высказался в том духе, что Путин заплатит высокую цену за вмешательство России в выборы. Скорее всего, это несколько неуместное заявление было сделано под впечатлением от доклада разведки, в котором говорится о намерении РФ дискредитировать Байдена и позволить Дональду Трампу занять президентское кресло еще на 4 года. Однако по мнению многих экспертов, в докладе нет ни единого вразумительного доказательства подобных действий российских спецслужб.

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