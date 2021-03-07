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Бесплатные точки доступа Wi-Fi в общественных местах – это очень удобно, но иногда может быть опасно, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании «Ростелеком-Солар» Дмитрия Бондаря.

Эксперт рассказывает, что использовать бесплатные Wi-Fi точки могут злоумышленники, которые размещают в кафе, ресторанах, крупных гипермаркетах свое оборудование для выхода в интернет. Ничего не подозревающие пользователи подключаются к сети, к примеру кофейни или ж/д вокзала и попадаются на удочку преступников.

Именно поэтому специалист рекомендует подключаться к подобным точкам доступа только серфинга по сети, просмотра новостей или других подобных занятий. Ни в коем случае нельзя во время такого подключения вводить какие-то важные пароли или другие данные, так как они могут попасть в руки мошенников.

Также эксперт дал несколько банальных советов, которым, к сожалению, многие пользователи Сети упрямо не хотят следовать. По словам Бондаря, ни в коем случае нельзя использовать один и тот же пароль для аккаунтов на разных сервисах, так как преступнику не составит труда добраться до всех важных данных. Кроме того, нежелательно сохранять пароли от учетных записей в браузере и скачивать файлы из непроверенных источников.

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