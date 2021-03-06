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О сближении России с Китаем еще в 19 столетии писал Федор Достоевский, который считал, что РФ обратится к своей «азиатской русскости» из-за предательства Запада. Тогда, напомним, в ходе Крымской войны Британская империя действительно предала Россию, примкнув к Османской империи.

Политический обозреватель Алекс Цивик в издании The National Interest написал, что нечто подобное происходит и сейчас. Соединенные Штаты и их союзники вновь проявляют «предательство или принуждение» по отношению к России, буквально вынуждая ее к сотрудничеству с Китаем.

По мнению эксперта, Западу сейчас необходимо заняться решением этой проблемы. США и другие государства должны научиться общаться с Россией на равных, чтобы не допускать ее объединения с Поднебесной империей. Сейчас отношения между КНР и РФ углубляются, сотрудничество осуществляется практически во всех сферах, что может в ближайшем будущем создать Западу серьезные проблемы.

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