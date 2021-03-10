читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооружённые силы Украины в настоящее время представляют реальную угрозу для ДНР, пишет “Экономика сегодня”.

Как он заявил, ВСУ прошли серьёзную подготовку, которой руководили США и НАТО. Так, он отметил, что на обучение четырёх бригад ВСУ было потрачено около четверти миллиардов долларов. Кроме того, вооружённые силы Украины получили совершенное вооружение. На увеличившееся качество украинской армии, как считает Леонков, указывает также точность обстрелов и целеуказаний с БПЛА.

К линии соприкосновения ВСУ с начала месяца подтянула около 48-64 тысяч человек. Об этом свидетельствует информация, полученная разведкой ополченцев. Также Леонков сопоставил ситуацию в ДНР с соотношением сил в Нагорном Карабахе. Как он заявил, если будет начата война, то ДНР не сможет продержаться 44 дня, как Нагорный Крабах.

Вам может понравиться

Генсек НАТО заявил об усилении активности альянса в Арктике

Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, заявил об усилении активности стран-участниц военно-политического блока в Арктическом регионе по причине присутствия в нем РФ. Согласно его словам, ранее на территории Крайнего Сервера показатель

В Подмосковье ведётся тестирование камер, которые штрафуют за непристёгнутый ремень

На дорогах Подмосковья началось тестирование дорожных камер, которые фиксируют езду с непристёгнутым ремнём, а также разговор водителя по телефону. Как отмечается, тестирование было начато в начале этого года. На данный
  • Анна
  • 10.03.2021
  • читать 1 минуту

Байден не смог вспомнить имя главы Пентагона во время торжественной речи

Джо Байдену, лидеру Соединенных Штатов, не удалось вспомнить имя Ллойда Остина, руководителя Минобороны страны, который стоял прямо возле него. В рамках своего недавнего выступления Байден поблагодарил женщин, служащих в американских
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -18 °C | Армавир: погода, 10 марта – небольшой снег, до 0 °C |