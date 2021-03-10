Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооружённые силы Украины в настоящее время представляют реальную угрозу для ДНР, пишет “Экономика сегодня”.

Как он заявил, ВСУ прошли серьёзную подготовку, которой руководили США и НАТО. Так, он отметил, что на обучение четырёх бригад ВСУ было потрачено около четверти миллиардов долларов. Кроме того, вооружённые силы Украины получили совершенное вооружение. На увеличившееся качество украинской армии, как считает Леонков, указывает также точность обстрелов и целеуказаний с БПЛА.

К линии соприкосновения ВСУ с начала месяца подтянула около 48-64 тысяч человек. Об этом свидетельствует информация, полученная разведкой ополченцев. Также Леонков сопоставил ситуацию в ДНР с соотношением сил в Нагорном Карабахе. Как он заявил, если будет начата война, то ДНР не сможет продержаться 44 дня, как Нагорный Крабах.