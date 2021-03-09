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Начальник Генштаба Руслан Хомчак, а вместе с ним и другие руководители ВС Украины не имеют никакого боевого опыта и совершают много ошибок в управлении армией, заявил националист Дмитрий Корчинский, ранее возглавлявший организацию УНА-УНСО (запрещена на территории России).

Он пояснил, что опытные генералы и командиры среднего звена давно занимают должности, на которых ничего не решают либо уволены в запас. Кроме того, в украинской армии разрушены многие эффективные управляющие структуры, из-за чего она в буквальном смысле слова предоставлена сама себе. С этим, по словам Корчинского, необходимо срочно что-то делать.

Для улучшения ситуации Корчинский предлагает прямо сейчас взяться за реформирование Вооруженных сил, чтобы не допустить вполне возможных катастрофических последствий. И первым делом необходимо вернуть на высшие посты тех представителей генералитета, которые обладают стратегическим мышлением и имеют боевой опыт.

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