Начальник Генштаба Руслан Хомчак, а вместе с ним и другие руководители ВС Украины не имеют никакого боевого опыта и совершают много ошибок в управлении армией, заявил националист Дмитрий Корчинский, ранее возглавлявший организацию УНА-УНСО (запрещена на территории России).

Он пояснил, что опытные генералы и командиры среднего звена давно занимают должности, на которых ничего не решают либо уволены в запас. Кроме того, в украинской армии разрушены многие эффективные управляющие структуры, из-за чего она в буквальном смысле слова предоставлена сама себе. С этим, по словам Корчинского, необходимо срочно что-то делать.

Для улучшения ситуации Корчинский предлагает прямо сейчас взяться за реформирование Вооруженных сил, чтобы не допустить вполне возможных катастрофических последствий. И первым делом необходимо вернуть на высшие посты тех представителей генералитета, которые обладают стратегическим мышлением и имеют боевой опыт.