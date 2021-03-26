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Виктор Муженко, экс-руководитель украинского Генштаба, заявил, что Киев весной 2014 года готовился к штурму российских городов.

Согласно словам украинского генерала, в тот период времени вооруженные силы страны, расположенные рядом с российской границей, находились в полной боевой готовности. В полномасштабной войне планировалось задействовать не менее 55 000 бойцов, включая силы противовоздушной обороны и авиации.

Муженко добавил, что, как только обострилась ситуация с Крымом, были организованы военные маневры «Весенний ливень», ставшие прикрытием для приведения ВСУ в боеготовность. На ряде направлений было сформировано несколько группировок. Генерал отметил, что это сделано из-за того, что РФ еще в конце февраля привела в боевую готовность подразделения ЮВО и ЗВО.

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  • Анна
  • 24.03.2021
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