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Два военных самолёта НАТО попытались провести провокацию в Крыму над ЗРК С-400.

Согласно информации портала avia.pro, два разведчика НАТО были отправлены к границам России. По имеющимся сведениям, им нужно было получить данные с радаров комплекса С-400 «Триумф». При этом один из самолётов подлетел со стороны Крыма. Другой же в это время находился над Румынией, и пытался протестировать радары комплекса.

Как предположили аналитики, самолёты проводили комплексную работу и пытались определить диапазон частот радаров С-400, отделив их от других систем ПВО Крыма. Самолёт у границ Крыма при этом выполнял роль отвлекающего маневра.

У НАТО, по мнению экспертов, вполне может получиться решить поставленную задачу и определить диапазон работы радаров ЗРК С-400. В дальнейшем они смогут сканировать этот диапазон вне зависимости от расстояния. Однако маловероятно, что НАТО что-либо сможет сделать с полученной таким способом информацией.

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