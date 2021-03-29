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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил об опасности, которую представляет вирус папилломы человека.

Согласно его заявлению, этот вирус способствует перерождению здоровой клетки в раковую. Происходит это из-за того, что вирус внедряется в клетку человека и проникает в ДНК. Из-за этого возникает мутация. В настоящее время специалисты знают о существовании примерно двухсот видов вируса папилломы, из них четверть представляет опасность, так как они воздействуют на слизистые.

Мясников отметил, что вирус папилломы может привести к развитию инфекционного рака шейки матки. Также он может способствовать развитию и некоторых других видов онкологии. Защититься от этого можно при помощи вакцинации – современные препараты направлены на борьбу практически со всеми онкологическими заболеваниями. Также Мясников настоятельно советует регулярно делать обследование здоровья.

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