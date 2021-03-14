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В марте, по словам главы военного ведомства Украины Андрея Тарана, страну ждет важное историческое событие – на вооружение ВСУ поступят новые ракетные комплексы «Нептун». Министр заявил, что они будут использованы для защиты украинского побережья.

Сообщается, что благодаря новым ракетам Украина надеется усилить свое влияние в районе Черного и Азовского морей. Министр обороны пояснил, что комплекс состоит из габаритно-массовых макетов ракет, самоходной пусковой установки, передвижного командного пункта, транспортно-заряжающей и транспортной машин, а также целого ряда наземного оборудования.

Военные эксперты отметили, что с появлением таких ракет у ВМС Украины стоит ожидать ее провокационных действий с моря.

Киев неоднократно подчеркивал преимущества комплексов «Нептун», а также заявлял, что это собственная украинская разработка. Однако позже выяснилось, что ракеты представляют собой слегка усовершенствованную копию советских боеприпасов.

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