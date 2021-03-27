Компании Argo Blockchain и DMG Blockchain Solutions заявили о создании майнинг-пула, который не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду и климат на планете. Сообщается, что в процесс работы он использует исключительно чистую энергию

Гендиректор DMG Blockchain Solutions Дэн Рейцик заявил, что это первый в мире такой пул, который использует только возобновляемые источники энергии. По его словам многие компании только размышляют над созданием подобных решений.

К ним относится, к примеру, компания Square. Этот платежный сервис объявил награду для всех фирм, которые работают над разработкой технологий, позволяющих добывать криптовалюты максимально безопасно для окружающей среды. В рамках программы Bitcoin Clean Energy он готов выплачивать 10 миллионов долларов подобным разработчикам.

Процесс майнинга криптовалют требует серьезных энергетических затрат. Эксперты уже оценили выбросы от этой сферы с углеродным следом британской столицы. Всего за год майнеры тратят на добычу биткоинов 128,77 тераватт-часов.