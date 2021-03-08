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Врач-диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала о продуктах, необходимых для здоровья женщин.

Как отметила врач, организму женщины необходимы определённые витамины и минералы. Она рекомендует употреблять продукты, содержащие железо. К примеру, это чечевица, морская капуста, моллюски, печень и нежирная говядина. Железо требуется для профилактики анемии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также специалист рекомендует йодосодержащие продукты, к примеру, кальмары и креветки, фейхоа. Они снижают риск развития онкологических заболеваний.

Для синтеза гормонов Макуха рекомендует жирную морскую рыбу – в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, эти кислоты окажут положительное влияние на состояние волос и кожи. Также для синтеза женских половых гормонов диетолог советует употреблять растительные масла, яйца, а также шпинат, гречку и ростки пшеницы.

Беременным женщинам Макуха советует есть больше печени, творога, фундука и грецких орехов – в них содержится фолиевая кислота.

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