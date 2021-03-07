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Анастасия Садриева, которая в настоящий момент занимает пост старшего помощника по взаимодействию с прессой в СКР новгородского региона, пришла работать в правоохранительную сферу после гибели своего отца в 1997 году. Бизнесмен был убит на глазах жены и дочери, но это преступление так и не раскрыли.

Тогда 16-летняя школьница решила поступить на юридический факультет, а после окончания университета попала на работу в прокуратуру. В 2007 году она стала следователем и после нескольких неудачных попыток все же сумела добиться возобновления дела об убийстве отца.

Выяснилось, что бизнесмен был убит собственным другом по заказу главы одной из бандитских нижегородских группировок. Отец девушки не захотел платить деньги рэкетирам, поэтому они заказали его ликвидацию.

Задержать заказчика, к сожалению не удалось, так как его самого убили через два года после смерти Садриева. Но исполнители все же не сумели уйти от наказания спустя 23 года после совершения преступления.

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